La récolte des kiwis de l'Adour s'annonce belle mais les saisonniers manquent à l'appel

Les 140 producteurs des Kiwis de l’Adour sont mitigés au moment d'aborder l'automne. À un mois du début de la cueillette 2023, les voyants sont au vert concernant les fruits. Le bassin a été dans son ensemble épargné par les aléas climatiques - sauf certaines parcelles- comme la grêle ou les orages. En revanche, les saisonniers manquent cruellement à l'appel pour récolter les kiwis.

Cet été 2023, il a fait très chaud mais "la végétation n’a vraiment souffert qu’une quinzaine de jour comparé aux cinq semaines de fortes chaleurs en 2022", explique Jean-Marc Poigt, le président de l'association des producteurs de Kiwis de l'Adour. Les épisodes de grêle n’ont touché que quelques parcelles en bordure de territoire. Grâce à l’utilisation des canons à grêle, les impacts du gros orage qui a ravagé la culture du piment d’Espelette en juin, ont été moindres pour le Kiwi. Par conséquent, à ce jour, la récolte 2023 s’annonce belle : en hausse de 10 % par rapport à 2022. Les fruits devraient aussi être de plus gros calibre, de l’ordre de 4% supplémentaires.

+10% de fruit mais personne pour les cueillir

Reste qu’à quelques semaines du début de la cueillette, les producteurs s’inquiètent car, pour la première fois, ils peinent à recruter des saisonniers. Notre main-d’œuvre habituelle est en train de disparaître déplore Jean-Marc Poigt : "Il y a plein de raisons. D'abord, il y a eu le phénomène du Covid. Et puis, parmi les jeunes qui venaient, beaucoup sont en camion et se déplacent de zones en zones de récolte mais avec le prix des carburants, ils bougent beaucoup moins. Il y a aussi l'augmentation du Smic en Espagne qui fait que les saisonniers espagnols, pour eux, ça ne vaut plus le coup de venir travailler en France. La différence est trop minime et avec les frais de transport."

Les producteurs peinent à trouver des saisonniers pour la cueillette des kiwis - Clin d'oeil photographes Tyrosse

"Donc on a une main d'œuvre qui est en train de disparaître petit à petit. Mais c'est ce que l'on voit aussi sur la côte, en restauration, etc. C'est un état des lieux général. C'est pourtant très important parce que sans cette main-d'œuvre, on ne pourra pas récolter", explique-t-il. Les personnes intéressées peuvent se rapprocher de la maison des saisonniers à Peyrehorade (40).

Le Kiwi de l’Adour bénéficie du Label Rouge depuis 1992 et d’une IGP depuis 2019. Il est cultivé sur 380 hectares par 140 producteurs du Pays Basque, des Landes et du Béarn.