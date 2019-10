La récolte des noix s'annonce belle en Périgord. Pourvu que les prix ne s'effondrent pas !

La récolte des noix va durer jusqu'à la Toussaint en Dordogne, et s'annonce belle en quantité et en qualité, mais le millier de producteurs du Périgord s'inquiète du prix d'achat, qui a déjà chuté l'année dernière.

La pluie rend la récolte difficile cette année. La terre colle aux roues des machines et aux noix tombées au sol, mais la Dordogne devrait produire environ 20.000 tonnes de noix cette année, soit 2.000 tonne de plus qu'en 2018. La qualité est aussi au rendez-vous "la noix est de très bonne qualité malgré ce temps humide, parce que la coquille est très bien soudée, et le cerneau parfaitement blanc - explique Alain Pouquet le président de l'AOC "Noix du Périgord" - nous n'avons pratiquement pas de petit calibre et peu de gros calibre. Ce calibre moyen se commercialise relativement facilement."

Peur sur les prix

La principale inconnue, c'est le prix de vente : lors de la pénurie de 2017, les noix s'étaient vendues jusqu'à 3 euros le kilo, mais les prix sont descendus de 25% en 2018, jusqu'à 2,30 €/kg, et les producteurs s'inquiètent d'une nouvelle baisse pour cette récolte 2019.

Une fois récoltées, les noix sont transportées vers le lavage et le tri © Radio France - Harry Sagot

L'année de l'AOC pour l'huile de noix.

La Dordogne compte environ un millier de producteurs de noix sur 6.000 hectares, dont 600 adhérents à l’appellation "noix du Périgord". Mais l'AOC fédère au total un millier de producteurs avec les adhérents des départements voisins. Cette AOC créée en 2002 a accouché d'une fille cette année : l'AOC "huile de noix du Périgord", qui permet de mieux valoriser les noix de petit calibre, mais qui est surtout un argument de vente. Pour cette première année, environ 100.000 litres d'huile de noix "AOC Périgord" devrait être fabriquée.

Les noix doivent être soigneusement lavées et triées avant d'être séchées © Radio France - Harry Sagot

Chaque année, les producteurs s'efforcent de récolter tôt pour faciliter la commercialisation. La noix française souffre de la concurrence américaine.