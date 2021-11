VIDÉO - La récolte des olives bat son plein dans le Gard

La récolte des olives a débuté depuis environ trois semaines dans le Gard. Professionnels ou amateurs, les producteurs passent leur journée dans les oliveraies. Les picholines et autres négrettes sont ensuite pressées. C'est le cas au moulin Pattus à Aigues-Vives. "Nous possédons un extracteur permettant l’obtention d’un pur jus de fruit non filtré" précise le propriétaire Bruno Goellner. Parmi les producteurs venus apportés leur récolte, Adrien, un Nîmois de 71 ans. "J'ai une dizaine d'oliviers chez moi à Nîmes. Et j'ai mis quatre jours pour tout ramasser" reconnait-il.

Cent tonnes d'olives pressées chaque année au moulin Pattus

Une fois déchargées, les olives sont pesées. Et Denis Goellner, oléiculteur, est le premier à jeter un coup d'œil. "Elles sont saines. Elles sont mûres et n'ont aucune piqûre de mouches" lance-t-il. Lavées dans une machine assourdissante, elles sont ensuite broyées et malaxées.

"Le malaxage dure environ 45 minutes et les premières gouttelettes d'huile d'olives apparaissent." - Denis Goellner

Puis, le verdict tombe. "Elle laisse une sensation d'ardence dans la gorge. C'est-à-dire de piquant. Il y a encore un peu trop de fruit qui se trouve en suspension dans l'huile" affirme Bruno Goellner. Pas question donc de la consommer tout de suite. "Je conseille d'attendre deux à trois mois avant de l'utiliser pour la cuisson ou pour assaisonner une salade" conclut Denis Goellner.

Chaque année, 100 tonnes d'olives sont pressées au moulin Pattus.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Olives ramassées © Radio France - GJ

Cette machine lave les olives © Radio France - GJ

Les olives broyées © Radio France - GJ