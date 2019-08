PHOTOS - La récolte des olives s'annonce très moyenne dans le Gard

Gard, France

L'olivier est un arbre méditerranéen mais il souffre tout de même de la sécheresse. Dans le Gard, la récolte s'annonce moyenne cette année. 30 à 40% d'olives en moins. "Les oliviers les plus jeunes ont préféré "sauver leur peau" plutôt que leurs fruits explique Marc Renart qui possède une quinzaine d'hectares d'oliviers dans l'Uzège. C'est aussi le vice-président du syndicat des AOP olive et huile d'olive de Nîmes. "On voit certains arbres qui commencent à ne plus faire grossir leurs olives. Elles deviennent petites et vont peu à peu sécher."

Marc Renart, propriétaire d'une quinzaine d'hectares d'oliviers dans l'Uzège Copier

Une situation contrastée suivant les zones

Les producteurs du Gard sont touchés à des degrés divers par le phénomène. "Il y a des zones où il y a une grande irrégularité dans une même parcelle, entre deux arbres côte à côte, allez savoir pourquoi ! Et puis il y a des zones comme en Camargue, où les arbres sont chargés en fruits."

Le phénomène n'est pas le même partout Copier

L'éternelle question de l'irrigation

Cette nouvelle sécheresse repose une nouvelle fois la question de l'eau. "L'irrigation sur les oliviers, c'est pain bénit. Ça booste la production et ça permet de réguler le phénomène qui fait qu'un olivier produit bien une année sur deux. Il faut repenser la question. Si on une série de quatre ou cinq ans comme ça, il y a beaucoup de producteurs qui vont disparaître. "

" Certains producteurs risquent de disparaître si les sécheresses se multiplient" Copier

Petite consolation pour les amateurs d'olives. Celles qui auront moins d'eau devraient être plus riches en goût. Il faudra attendre novembre, au moment de la récolte, pour le savoir.

De jeunes oliviers © Radio France - Sylvie Duchesne

Il faut une dizaine d'années pour qu'un olivier devienne pleinement productif © Radio France - Sylvie Duchesne