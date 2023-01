VIDÉO - La récolte des oranges amères a débuté à Monaco

"Tous les ans, je viens chercher mes oranges amères et je fais de la confiture. Tente pots au moins pour toute l'année. J'y passe une semaine pour tout cuisiner". Marcelle, monégasque et habitante du quartier de la Condamine, est une habituée. Elle ne manquerait pas pour tout l'or du monde la distribution des oranges amères. Comme des centaines d'habitants de la principauté, elle vient directement aux pieds des bigaradiers chercher ses fruits d'hiver. "Nous avons près de 600 arbres à Monaco*,** répartis dans plusieurs quartiers,* explique Marcello Asplanato, de la direction de l'aménagement urbain. En tout nous récoltons plus de 7,5 tonnes d'oranges sur La Condamine, Le Larvotto et Monte-Carlo."

"Ça fait village !"

Les fruits sont donnés aux habitants, mais la plus grande partie est transformée par une société locale qui en fait du vin et de la liqueur. Une autre partie va au lycée technique qui transformera les oranges en confiture. Du circuit court pour la principauté et de la convivialité en plus. "Les mémés viennent chercher leur oranges et en retour, elles donnent aux jardiniers de la ville des pots de confiture ou parfois même nous font des gâteaux. C'est sympa, ça fait village !" avoue tout sourire Marcello Asplanato.

La récolte va s'étaler sur 15 jours et consistera en plus à tailler les arbres. Cette année, il n'en auront pas trop besoin car la sécheresse est passée par là et à fait souffrir les bigaradiers qui pourtant ne craignent pas le manque d'eau. Les oranges amères également sont impactées. Elles sont parfois plus petite que la normale.

Les jardiniers ramassent de 8h à 12h et de 14h à 15h30.