La récolte des pommes AOP du Limousin sera moins pire que prévu

Les pomiculteurs du Limousin avaient redouté le pire au lendemain de la nuit du 7 avril, l'une des pires nuits de gel de ce printemps dernier. Certains parlaient de 40 à 50 % de pertes. Mais finalement ils ont eu de la chance. "On avait un peu de retard de végétation à ce moment-là c'est ce qui nous a sauvés" se réjouit Laurent Rougerie, président de l'AOP pommes du Limousin. Les fleurs sont donc bien mieux reparties que ce que pensaient les producteurs.

à lire aussi Corrèze : gros coup de froid pour les arbres fruitiers du département

Des petites pommes

Malgré tout elles ont donné des pommes un peu plus tard que d'habitude. Un retard qui n'a jamais été rattrapé malgré des conditions climatiques plutôt bonnes pour le fruit, notamment les pluies abondantes. Les pommes sont donc plus petites que la normale. "On devrait entre les vergers gelés plus ce manque de calibre avoir une récolte on pense autour de 15 à 20 % en dessous de son potentiel" précise Laurent Rougerie.

4500 cueilleurs

Ce qui ne veut pas dire qu'il faut moins de cueilleurs. Car des pommes plus petites sont plus longues à cueillir et demandent donc plus de bras pour les ramasser. Il en faut environ un millier pour la Haute-Vienne et 3500 pour la Corrèze. Comme chaque année on peut postuler via les agences Pôle Emploi de Brive et de Saint-Yrieix-la-Perche ou via le Point Pomme de Pole Emploi au 05 55 92 12 51. Des services de bus seront mis en place pour acheminer les cueilleurs qui n'ont pas de véhicule vers les vergers au départ de Brive et de Limoges. Le pass sanitaire n'est pas obligatoire.