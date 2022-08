La récolte des pommes commence à peine mais elle s'annonce catastrophique en Touraine

Le constat de Guillaume est sans appel. Sa production de pommes et de poires en 2022 va être divisée par 4 comparé à une année normale. Il passe de 190 tonnes à 50 pour ses 12 hectares de vergers à Saint-Branchs (Indre-et-Loire). Il n'est pas le seul à faire ce constat amer en Touraine : après le gel du printemps qui a avorté une partie de la production, la sécheresse de l'été empêche les fruits de grossir. La récolte qui doit commencer autours du 22 août pour les variétés les plus précoces s'annonce maigre.

Des fruits plus petits

Pour préserver les fruits ayant survécu au gel, les arboriculteurs n'ont pas trop "éclairci", c'est à dire enlever une partie des poires pour laisser les autres grossir. © Radio France - Louise Thomann

Les terribles gelées du printemps ont quasiment détruit totalement la production de certaines variétés dans le verger de Guillaume. Pour les plus résistantes, la moitié de la production "seulement" a été touchée. Le stress hydrique provoqué par la sécheresse de l'été empêche pommes et poires de grossir. Le cultivateur égraine les chiffres. "Les poires font du 40-45 mm de calibre, alors qu'elles font plutôt 60-65". "On s'attend à du dix à quinze tonnes par hectares. D'habitude on a vingt vingt-cinq". De nombreux arboriculteurs partagent ce constat.

Se diversifier pour limiter les risques climatiques

Les conséquences vont au-delà de la production : pour rester rentable économiquement, il prend moins de main-d'œuvre saisonnière pour la récolte. Guillaume ne veut pas arrêter le métier, mais envisage de se diversifier, en légumes voire en élevage, pour ne plus tout perdre dans une catastrophe climatique.

Le reportage dans le verger de Saint-Branchs. Copier

Cet agriculteur bio s'alarme de l'enchaînement des aléas météorologiques. "Faut se poser les vraies questions, le problème c'est qu'on n'a pas la main sur le changement climatique. On fait tout ce qu'on peut pour préserver l'environnement, après il faut que tout le monde se dise que c'est à chacun de faire quelque chose."