La récolte des pommes commence déjà en Berry

La cueillette des pommes a commencé ce lundi dans le Cher où on dénombre environ 800 hectares de vergers. Une cueillette précoce, encore cette année, à cause des fortes chaleurs. La canicule promet également des fruits très sucrés et de bonne qualité mais sans doute un peu moins gros.

Dans le Cher, la cueillette des pommes a débuté, Hugues et Florence Sochet mènent 40 hectares de vergers à Saint-Palais, au nord de Bourges. Les Vergers de la Gaucherie ont embauché 30 saisonniers pour assurer la récolte, "on commence par la gala" explique Hugues. "C'est la première à être mûre. Elle est bien rouge. On a perdu quand même un peu de calibre à cause des 15 jours de fortes chaleurs, début août, mais finalement, le résultat n'est pas si mal que cela. L'arbre se met en sécurité quand il fait vraiment trop chaud et les pommes ne grossissent plus. On a eu aussi quelques dégâts de brûlure. C'est à dire que le soleil a brûlé les pommes les plus exposées."

Hugues Sochet, des vergers de la Gaucherie, à Saint-Palais, près de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Douze variétés vont se succéder jusque mi-novembre, "on terminera avec la pink lady. On est content de voir que tous les cueilleurs engagés sont bien présents. On n'a aucune défection pour le moment. On s'y est pris bien en amont et ça facilite les choses. On a des Ukrainiens, des Erythréens, des Marocains, etc. On essaie de les loger pour faciliter leur venue. On a aussi quelques retraités qui viennent."

Les pommes de la variété Gala, sont les premières à être cueillies © Radio France - Michel Benoit

Amar, bientôt 70 ans, est l'un des plus efficaces. Pour lui, les pommes sont aussi fragiles que les œufs et il faut donc le bon geste pour les cueillir, "il ne faut pas tirer vers le bas. Il faut au contraire la tourner vers le haut. Le premier jour, il faut se remettre en route. On a un peu mal, mais après, ça va."

Amar est parmi les cueilleurs les plus efficaces, malgré ses 70 ans, bientôt © Radio France - Michel Benoit

Amar parvient à cueillir plus de 1.200 kilos de pommes par jour : "Vous voyez qu'à 70 ans, on arrive à faire ce travail" commente Hugues. "Ce n'est pas compliqué. Il faut être organisé et travailler tranquillement mais constamment au bon rythme. Amar peut faire quatre ou cinq palox par jour alors que certains jeunes arrêtent parfois au bout d'une journée."

Un palox contient environ 300 kilos de pommes. © Radio France - Michel Benoit

Des incertitudes sur le prix de vente

La grosse interrogation pour le Verger de la Gaucherie reste le prix de vente : leurs coûts de production ont augmenté de 20 à 30 % cette année La plus grosse partie de leur production est vendue directement à la coopérative qui leur verse des acomptes tout au long de l'année. Ils n'ont donc aucune prise sur la commercialisation. Deux hectares sont cependant réservés à la vente directe aux particuliers qui peuvent venir faire directement la cueillette : le kilo sera vendu 90 centimes. Ouverture le 26 août.