La récolte des pommes débute avec deux à trois semaines d'avance dans l'Orne et le Calvados

Elles sont tombées plus tôt de leurs arbres en raison de la sécheresse : la récolte des pommes dans le Calvados et l'Orne doivent démarrer plus tôt que d'habitude. Dans certains vergers, comme à Crouttes (Orne), le ramassage débute dès lundi avec près d'un mois d'avance.

Des pommes sont éparpillées dans l'herbe, sous les branchages. "Elles sont d'un beau calibre, mais _elles tombent plus tôt que prévu, donc on a une date de récolte totalement avancée_", lance Jean-Luc Olivier, du GAEC La Galotière à Crouttes (Orne). Cette année, elle démarre en effet le lundi 29 août, "une première" selon le producteur, qui ne l'avait commencée que le 23 septembre l'an dernier, sur ses 45 hectares de vergers.

Des pommes tombées plus tôt avec la sécheresse

"On va commencer le rodage, c'est-à-dire le premier ramassage de pommes, explique Jean-Luc Olivier. _Si on ne ramasse pas celles qui tombent avec la chaleur, elles vont s'abîmer_, et quand les bonnes vont tomber ensuite, on aura un mélange de pommes saines et abimées." Impossible donc d'attendre davantage pour démarrer la récolte, qui s'annonce mitigée. Les pommiers à cidre ont une alternance en terme de rendements, et 2022 est déjà une "petite année" à l'origine : l'absence de pluie ces dernières semaines n'a rien arrangé. Tout cumulé, la récolte pourrait être divisée par deux par rapport à l'an dernier. "On va voir lors des premiers soutirages, s'il y a de l'amidon dans les cuves, si les pommes sont tombées car elles étaient mûres ou à cause de la sécheresse", précise-t-il.

Les températures plus respirables des derniers jours ont permis aux fruits de moins se décrocher prématurément. Cependant, "on ignore les rendements qu'on va avoir, car sans eau, les pommes vont peut-être être plus sèches", indique Jean-Luc Olivier, ce qui a un impact direct sur les quantités de cidre produites. Si elles risquent d'être plus faibles, le producteur s'attend en revanche à des degrés de sucre plus élevés que les années précédentes. "Cette année, je pense qu'on va être entre le cidre et le vin de pommes !" conclue-t-il.

Une transformation du fruit plus délicate

Le fait que la récolte commence plus tôt complique aussi la tâche de fermentation des pommes, pour en faire du cidre ou du calvados. "Ce sera à nous de nous adapter et travailler peut-être différemment, explique Jean-Luc Olivier, notamment avec le froid pour faire du cidre de qualité." L'exploitation dispose déjà de cuves thermorégulées, mais il faudra redoubler de vigilance. "Avec les températures qui vont remonter, comme il va faire très chaud, il faudra essayer de récolter et _faire les pressoirs le matin, quand il fait plus frais_", lance Pierre Olivier, qui travaille depuis trois ans sur l'exploitation de son père.

"C'est plus de travail et beaucoup plus de surveillance pour la qualité des jus", estime Pierre Olivier, qui envisage de nouveaux investissements pour adapter le matériel si ce scénario devait se répéter dans les années à venir. "Entre le pressoir et la cuve, on pourrait peut-être installer un échangeur pour refroidir", dit-il. Mais tout cela a un coût : le simple fait de démarrer la ventilation des cuves avec un mois d'avance risque de peser sur le budget de l'exploitation, avec les dépenses d'énergie qui vont avec. "Il faut s'adapter. On va essayer de travailler avec le climat et le temps qu'on aura !", conclue Jean-Luc Olivier.

Impact varié entre cidre, poiré et calvados

L'IDAC, l'interprofession des appellations cidricoles, surveille de près l'évolution de la situation et l'arrivée potentielle de pluies. Aujourd'hui, "la récolte est importante en nombre de fruits, explique son président Jean-Luc Pignol, mais puisqu'ils sont petits, ils vont avoir une forte concentration en sucre et donner peu de jus. _Pour les producteurs de calvados, c'est moins gênant que pour ceux qui font du cidre_".

Les pommes qui commencent à être récoltées cette semaine (à gauche) sont deux à trois fois plus petites que la normale, selon l'IDAC © Radio France - Jean-Luc Pignol

La récolte de poires dans le Domfrontais risque quant à elle d'être compliquée, car "les différentes variétés vont arriver en même temps, et elles se dégradent très rapidement quand elles sont à maturité, précise le président de l'IDAC. On espère que tout le monde aura le temps de ramasser toutes les poires". L'inquiétude est particulièrement présente pour ceux qui sont en AOP et AOC : faute de pouvoir arroser, en raison du cahier des charges, les arbres et leurs fruits se sont davantage desséchés.