La récolte des pommes démarre en avance en Indre-et-Loire

La récolte des pommes a commencé cette semaine avec sept à dix jours d'avance selon les secteurs en Indre-et-Loire. Et la récolte sera inégale : plutôt bonne au nord de la Touraine, beaucoup moins au sud où la grêle a fait des dégâts.

Après une année mouvementée du point de vue climatique, la récolte des pommes a commencé cette semaine en Touraine. La floraison a été précoce, d'où cette avance de sept à dix jours selon les secteurs du département. Une récolte qui sera très inégale cette année. La faute aux conditions climatiques souvent compliquées. "Il y a d'abord eu les gelées fin avril" témoigne Thierry Moisy, producteur à Saint-Paterne-Racan. "Ensuite il y a eu la grêle en mai, puis les épisodes de canicule". Lui s'en tire bien, comme de nombreux producteurs du nord de la Touraine, notamment parce qu'il a allumé des bougies dans ses vergers durant les épisodes de froid et qu'il a protégé ses pommiers de la grêle avec des filets. En revanche, c'est plus compliqué pour les producteurs du sud de l'Indre-et-Loire, où le gel a fait beaucoup plus de dégâts.

Thierry Moisy souffle un peu après une année mouvementée © Radio France - Kévin Blondelle

Thierry Moisy estime que l'année sera bonne, tant du point de vue de la qualité que de la quantité, il produit en moyenne 500 tonnes de pommes. Il espère désormais que les cours seront bons pour bien vendre sa production.