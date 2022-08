La récolte des pommes du Pilat a commencé avec dix jours d'avance

La récolte des pommes du Pilat a démarré avec une dizaine de jours d'avance à cause de la chaleur et de la sécheresse.

Au milieu des rangées de pommiers les cueilleurs s'activent car la gala a une dizaine de jours d'avance. La météo, notamment la chaleur et la sécheresse, a fait mûrir le fruit plus vite que prévu. Mais les vagues de canicule ont aussi eu un impact sur la qualité que ce soit la taille, le goût ou bien encore la couleur des fruits.

Des pommes plus petites, des pommes fendues par la chaleur

Cette année il y a plus de petites pommes explique Roland Rivory arboriculteur à Maclas. "Quand il fait vraiment très très chaud, au delà des 38 degrés, l'arbre stresse et s'arrête. On a donc des blocages de calibre, des pommes plus petites cette année" explique celui qui est par ailleurs le président de la coopérative Les balcons du Mont Pilat.

Cette année les pommes gala sont plus petites, plus sucrées mais certaines se sont aussi fendues sous l'effet de la chaleur. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

L'autre conséquence de la chaleur et du manque d'eau ce sont aussi des pommes éclatées , fendues "ce sont des fentes pédonculés, c'est à des pommes, des gros calibres, qui sont en sur-maturité et qui éclatent sous l'effet de la chaleur".

Roland Rivory arboriculteur à Maclas et président de la coopérative Les balcons du Mont Pilat. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Au total, il y aura 10 à 15% de pertes suivant les variétés. Ce sera au moins 20% sur la gala selon Olivier Lecoq, le directeur de la coopérative.

Un pomme gala moins rouge que d'habitude

Enfin, la pomme gala connue pour sa robe rouge a plutôt revêtu des habits couleurs crème cette année là aussi à cause de la chaleur. Or "il ne faut pas oublier que le consommateur va d'abord acheter avec les yeux" rappelle Olivier Lecoq, le directeur de la coopérative.

En fait, la pomme est arrivée à maturité à l 'intérieur avant d'avoir eu le temps et les températures nécessaires pour atteindre sa couleur rouge. "Il va falloir avoir une pomme qui a la bonne couleur, récoltée au bon moment. Et c'est ce qu'on est en train de faire quand même pour que certaines pommes un peu trop claires prennent des couleurs entre la première et la deuxième vague de récolte" explique Olivier Lecoq.

Cette année certaines pommes gala sont plus couleur crème que rouge. Elles ont mûri trop vite et n'ont pas eu le temps de prendre leur couleur traditionnelle. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Reste un gros point positif : la pomme sera très sucrée à cause de cet été caniculaire ! "Un taux de sucre exceptionnel" assure Roland Rivory.

Des pommes plus chères cette année

La coopérative, qui regroupe onze arboriculteurs, vend ses pommes pour moitié à la grande distribution, pour moitié à des grossistes qui fournissent les primeurs et la restauration. Si le prix n'est pas encore fixé, il devait l'être d'ici trois semaines environ. Il devrait prendre en compte l'augmentation des frais de la coopérative et des arboriculteurs.

Ramassage, conditionnement, transport : la coopérative voit ses coûts augmenter de 12 à 14% cette année. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

La main d'œuvre de cueillette coûte plus chère que l'an passé, mais pas seulement. La coopérative subit comme tout le monde l'inflation. "Le carton, le bois, la palette, les gens qui vont conditionner les pommes, le transport : cette année on va avoir des hausses de l'ordre de 12 à 14 % des coûts de conditionnement" détails Olivier Lecoq, le directeur. Reste à savoir comment cela se répercutera à l'autre bout de la chaîne pour le consommateur.

Cette année, la coopérative devrait récolter environ 6000 tonnes. C'est un millier de moins que lors d'une bonne année.