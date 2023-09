La récolte des pommes et des poires démarre fort aux vergers de la Ménardière à Beaulieu-sur-Oudon

Depuis quelques jours, on s'active dans les vergers mayennais pour cueillir les pommes et les poires, d'autant plus avec les fortes chaleurs de la fin de l'été qui ont accéléré le début de récolte aux vergers de la Ménardière à Beaulieu-sur-Oudon.