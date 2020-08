La récolte des pommes et des poires marquée par le contexte Covid en Savoie et Haute-Savoie

La récolte des pommes et des poires a commencé. Les cueilleurs ne portent pas de masque, mais c'est lavage de main obligatoire à l'entrée et à la sortie des vergers. La main d’œuvre locale a été plus facile à trouver cette année, les gens avaient besoin de grand air après la période de confinement.

La récolte des pommes et des poires a commencé en pays de Savoie, avec, entre 10 et 15 jours d'avance selon les vergers. Une récole en avance, à cause du printemps précoce et de la canicule cet été. Cette filière fruit représente 150 producteurs en Savoie et Haute Savoie, plus de 600 hectares de vergers et une production de 15 800 tonnes de pommes et de poires.

Dans les Vergers Tissot on a le sourir : la récolte est bonne © Radio France - Anabelle Gallotti

Une récolte marquée par le contexte covid

On se lave les mains à l'entrée et à la sortie du verger - Mathieu Tissot exploitant agricole

Dans les rangées de pommiers, les cueilleurs ne portent pas de masque mais Mathieu Tissot, le responsable s'est sérieusement posé la question "On se lave les mains à l'entrée et à la sortie du verger mais comme les cueilleurs sont seuls par rangés et espacés de plus de 5 mètres, on n'impose pas le masque, qui en plus serait difficile à supporter cette chaleur".

Les contraintes sanitaires liées au covid se retrouvent dans les vergers Copier

En revanche le covid et le confinement ont eu un effet positif sur l'embauche de l'équipe de ramasseurs. Les gens avaient besoin d'être à l'extérieur, de faire un travail physique selon Mathieu Tissot.

Dans cette exploitation, 40 saisonniers sont embauchés pendant la période de récolte. 1 400 tonnes de fruit sont ramassés. Les vergers Tissot ont aussi plusieurs labels de qualité, comme l'IGP Savoie ou celui de "haute qualité environnementale".