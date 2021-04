La récolte du muguet est lancée en Loire-Atlantique

La récolte du muguet a commencé en Loire-Atlantique. Elle va durer entre une semaine et dix jours, pour que tout soit expédié à temps pour le 1er mai. Contrairement à l'année dernière, ça s'annonce bien pour cette saison 2021.

50 millions de brins produits chaque année dans la région nantaise

La région nantaise produit 80% des brins de muguets qui sont vendus partout en France. Cette année, la saison part bien : "l'année dernière, avec le premier confinement, je n'ai vendu que 20% de la production. Là, ça s'annonce mieux" explique Philippe, producteur dans la région.

Comme chaque année, de nombreux étudiants font partie des saisonniers. Un "petit boulot" encore plus important après un an de coronavirus. "On prend l'air, et on se fait un peu d'argent. Que du positif" explique par exemple Adèle, 18 ans.