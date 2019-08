La récolte du raisin de table a débuté en Vaucluse et en particulier du raisin AOC muscat du Ventoux

Mazan, France

La filière du muscat fait vivre 400 producteurs sur 1200 hectares en AOC- AOP dans le département. Laurent Reynard est producteur à Mazan : « Là on est vraiment dans du précoce parce que cette année, on a au bas mot entre douze et quatorze jours de retard selon les secteurs. » La canicule de juillet est passée par là : « Pour l’irrigation on a la chance d’avoir le canal de Carpentras mais on le maîtrise avec le goutte à goutte. . J’ai de belle grappe, la production sera bonne contrairement à l’an passé où comme dans toutes les vignes nous avons subi un développement de mildiou sans précèdent »

La production d'AOC Muscat du Ventoux est en moyenne de 2000 tonnes par an : la récolte va se poursuivre jusqu'à fin octobre et mi-novembre.

Un raisin qui a besoin de soleil et de chaleur pour murir avec une culture toujours associée à un palissage (mur, fils de fer tendus ou pergola). Une vigne taillée chaque année où l’on ne conserve que quelques bourgeons sur les rameaux laissés lors de la précédente taille. Et c’est une récolte effectuée uniquement à la main avec un conditionnement en plateau réalisé sur place. Les grappes une fois coupées sont ciselées : on retire les raisins qui ne donnent pas un bel aspect à la grappe en les séparant délicatement avec des ciseaux. Le calibrage est d’autant plus strict en AOC pour le muscat du Ventoux.