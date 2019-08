La récolte officielle 2019 des Mirabelles de Lorraine ouverte à partir du 12 août

Nancy, France

La cueillette du fruit jaune sucré est attendu comme chaque année en plein milieu de l'été. Les producteurs des Mirabelles de Lorraine annoncent la date officielle de début de campagne : le 12 août ! L'an passé, les ramasseurs étaient dans les vergers dès le 1er août. La campagne doit durer de 5 à 6 semaines.

Les professionnels préviennent d'une récolte prometteuse autour de 8000 tonnes de fruits, un chiffre en légère baisse par rapport à l'an dernier. La canicule, elle, ne devrait pas avoir eu de conséquences négatives sur les mirabelliers. "Le mirabellier se met en pause, quand il fait très chaud, il s'auto-protège"nous expliquait il y a quelques jours dans ses vergers à Rozelieures en Meurthe-et-Moselle, Sabine Grallet-Dupic, productrice qui veille sur plus de 5.000 arbres.

Une IGP depuis plus de 20 ans

Les Mirabelles de Lorraine bénéficient depuis plus de 20 ans de la certification IGP, Indication Géographique Protégée. La filière regroupe 250 producteurs et entreprises, trois coopératives fruitières. Pour avoir le précieux label "Mirabelles de Lorraine", les fruits doivent respecter plusieurs conditions : avoir un diamètre supérieur à 22 mm, un bon taux de sucre et une belle couleur jaune.