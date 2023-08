La récolte s'annonce à 30% perdue pour les vins de Gaillac frappés par le mildiou dans le Tarn

Le démarrage des vendanges est attendu pour début septembre, dans le Frontonnais en Haute-Garonne et pour le vignoble de Gaillac dans le Tarn. Mais cette année, comme dans tout le Sud-Ouest, la vigne a été frappée par le mildiou, une maladie due à un champignon pathogène qui a proliféré en mai et en juin, à la faveur des orages localisés, accompagnés de pluie. Dans le vignoble de Fronton, en bio, entre 50 et 80 % de la récolte a été perdue à cause du mildiou, selon le syndicat des vins de Fronton. Dans le Gaillacois, un vignoble de 6.500 hectares, on estime la perte globale à 30 %, parfois jusqu'à 100% pour certains cépages sensibles comme le merlot, le mauzac, le cabernet où là les pertes peuvent aller jusqu'à 100%.

Les alternances d'épisodes pluvieux et d'épisodes de chaleur orageuse correspondent aux conditions idéales pour que le mildiou se développe. Il fait des taches blanches et très vite, les zones tachées vont se nécroser, les feuilles se dessécher, et s’étendre aux fruits jusqu'à les faire pourrir. Cédric Carcenac est président de la maison des vins de Gaillac, vigneron à Lisle-sur-Tarn : "Il y a eu des cumuls de pluie de l'ordre de 80 à 100 millimètres par endroit, qui ont apporté trop d'humidité d'un coup. Dans ces cas-là, il faut traiter rapidement, de préférence la nuit. L'an passé, nous étions sur six ou sept traitements dans l'année, cette année, on va dépasser la barre des dix, voire des quinze partout. Cela ne veut pas dire qu'on met plus d'intrants, mais on a fait des traitements plus fréquents."

Les vendanges cette année s'étaleront jusqu'au début de l'automne. Autour du 5 septembre, on récoltera les cépages précoces : gamay, Sauvignon. Le braucol, le cabernet, un mois après. Pour les blancs : le loin de l'œil, le Mauzac, les vendanges seront tardives, elles auront lieu fin octobre début novembre.

À Gaillac, Cédric Carcenac explique que les vignerons travaillent sur plusieurs problématiques importantes dans les années à venir : "L'emploi, le foncier et la résilience aux aléas climatiques". Le président de la maison des vins de Gaillac rappelle qu'aujourd'hui la moitié des effectifs du vignoble a plus de 55 ans. "Il faut favoriser la formation, la transmission d'exploitations de différentes tailles et trouver du personnel." Il est aussi favorable à la restructuration des exploitations, quand cela est nécessaire, en arrachant si besoin. "Il faut aussi repenser les cépages, tester des cépages plus résistants à la sécheresse par exemple, car le scénario le plus dramatique en terme de climat nous ferait perdre 2.000 hectares de vigne." Les vins de Gaillac aimeraient aussi booster leur présence sur le numérique et sur le marché international à l'export (seuls 10% du volume des vins de Gaillac est exporté aujourd'hui, or la consommation de vin en France diminue).