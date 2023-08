La récolte se poursuit sur le domaine Clau du Sol à Savignargues dans le Gard

Depuis le 21 Août dernier on s'active du coté de Savignargues dans le Gard. Date à laquelle a commencé la récolte du blanc. Reste encore les tardifs en blanc et la récolte du rouge à partir de la semaine prochaine sur le domaine Clau du Sol mais on en voit la fin. Dès l'aube, pour recueillir des grappes choisies et fraîches, ils sont une petite dizaine à récolter à l'ancienne dont Tarik. "Cela à l'air facile mais en fonction du cépage, il s'agit de bien choisir les bonnes grappes qui feront un excellent jus".

ⓘ Publicité

loading

"Une récolte à la main, à l'ancienne entamée dès l'aube". © Radio France - L Labastrou

La météo a été capricieuse cet été

La météo a été capricieuse notamment les derniers jours avec une intense période caniculaire. La vigne à Savignargues a souffert mais la récolte et la vinification (30.000 bouteilles l'an passé) devrait être la même. Une dizaine de vendangeurs précédés par un tracteur tirant la pastière (la benne) qui attend de rejoindre les cuves du domaine savignarguoise.

loading

La pluie, la sécheresse, un vilain coup de chaud aux derniers jours d'aout , la vigne à souffert. Ce sera la 3 é récolte de Loïc Berard de Malavas. 33 ans, en bio et en vin nature. "Cela nous oblige de récolter à la main, de ne pas utiliser d'intrants, de sélectionner nos grappes, c'est plus sain" explique-t-il. Des terres qu'il a repris de son père et sur le domaine Clau du Sol A Savignargues on avance à pas comptés même si le métier est difficile tout comme le contexte économique. "Je regarde où je vais pour faire bien ce que je fais et après je ne regarde pas trop loin pour ne pas avoir peur".

Les vendanges sont encore à cours du coté de Savignargues (Gard). © Radio France - L Labastrou

Une partie des blancs est rentrée.. © Radio France - L Labastrou