La récolte des bluets s'annonce exceptionnelle dans les Vosges

Sous le filet noir qui protège les bluets de l'appétit vorace des oiseaux, les branches ploient sous l'abondance des fruits. La couleur velouté et la rondeur des bluets laissent présager une récolte exceptionnelle. "A 5 kilos par arbuste, on parle de bonne année, à 7 ou 8 kilos d'une saison exceptionnelle et là on y est sûrement" se félicite Vincent Bruno.

Le jeune exploitant cultive 2 hectares de bluets bio, soit 3000 arbustes à Rupt-Sur-Moselle depuis 2015. La cueillette commence dès demain vendredi 26 juin. Une vingtaine de saisonniers recrutés localement sont mobilisés. Pour respecter la distanciation physique, "il n'y aura qu'un seul récoltant par rangée" souligne Vincent Bruno.

Le réseau de distribution est bien rôdé. Les 2/3 de la récolte sont vendus en grande surface à proximité. Le reste va aux particuliers en vente directe à l'exploitation ou auprès des restaurateurs des boulangers et épiciers locaux. Et comme la quantité sera au rendez-vous, les prix resteront stable. Comptez 4 euros la barquette de 500 grammes en vente directe.