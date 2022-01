La Région Auvergne-Rhône-Alpes débloque 500.000 euros d'aides pour les apiculteurs

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a débloqué 500.000 euros au mois de décembre pour venir en aide aux apiculteurs touchés par une météo capricieuse en 2021. Cette aide sera attribuée à l’ADA AURA (Association pour le développement de l’Apiculture en Auvergne Rhône Alpes) qui la reversera en totalité aux apiculteurs éligibles au dispositif.

L'année dernière, des apiculteurs ont connu des surcoûts liés au nourrissement des ruchers. Les aléas climatiques ont eu des conséquences sur le butinage des abeilles. Si la Drôme a pu sauver l'année grâce à la miellée de lavande, "il a fait plus froid en altitude côté Ardèche", explique par exemple Emmanuel Rey, apiculteur à Silhac et président de la SAPAurA (le Syndicat des Apiculteurs Professionnels Auvergne-Rhône-Alpes).

Cette aide est de 2,50 euros par colonie voire de 5 euros pour les apiculteurs installés depuis moins de trois ans ou en agriculture biologique. "C'est un coup de pouce qui s'ajoute à d'autres dispositifs comme les calamités agricoles", détaille Emmanuel Rey. Mais cela suffira-t-il à long terme à combler les trous dans la trésorerie ? L'Ardéchois en doute : "On est sur du palliatif. Ces mauvaises années sont de plus en plus récurrentes. Il est de plus en plus difficile de se fier à la météo. On a l'impression d'avoir de plus en plus de non adéquation entre le développement des colonies, les floraisons et la météo".