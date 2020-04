La Région Bretagne va lancer une plateforme de livraison de produits locaux

La Région Bretagne va se doter d'une plateforme pour inciter les Bretons à consommer local, et soutenir les producteurs de la région et les magasins de proximité en plein confinement. Elle sera mise en servie ce lundi 6 avril.

Aider les producteurs locaux, privés de clients à écouler leur stocks, et inciter les Bretons à consommer local. C'est le double objectif de la plateforme https://www.produits-locaux.bzh, qui sera lancée ce lundi 6 avril sur Internet. L'annonce a été faite ce vendredi par le président de la Région, Loïg Chesnais-Girard, lors d'un Facebook Live, où il a répondu aux questions des Bretons.

Une annonce durant laquelle Loig Chesnais-Girard a cité en exemple une plateforme déjà mise en place en région Nouvelle-Aquitaine depuis le 31 mars dernier. Le président du conseil régional néo-aquitain, Alain Rousset devrait mettre à disposition ce mécanisme.

à lire aussi Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : la plateforme pour vous faire livrer des produits locaux entre en service

L'objectif de ces plateformes est de permettre à la fois aux petits producteurs d'écouler leurs stocks et aux consommateurs de s'approvisionner en produits frais près de chez eux. Certains producteurs organisent des tournées à domicile réparties en différents secteurs, d'autres vous proposeront de récupérer votre commande dans un commerce de proximité. Des recettes seront également disponibles.

Le site de la plateforme en Nouvelle-Aquitaine. - https://plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/

Les producteurs (poissonniers, agriculteurs, bouchers, maraîchers, fromagers, viticulteurs) ou artisans vont pouvoir s'inscrire dès lundi et détailler leur adresse, leur type de productions, leur capacité à livrer.Les consommateurs bretons pourront retrouver les informations à partir du milieu de semaine et accéder à une carte très détaillée. Si Loïg Chesnais-Girard n'a pas affiché d'objectif chiffré, il a certainement en tête les chiffres de la Nouvelle-Aquitaine. En 10 jours, 1.500 producteurs se sont inscrits et 55 000 clients ont cherché à entrer en contact avec eux.