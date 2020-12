La région Centre-Val de Loire lance "C du Centre" sa marque alimentaire

C du Centre, vrai par nature ! C'est le slogan que vous verrez sur l'emballage. L'objectif c'est de contribuer au rayonnement de la région Centre-Val de Loire et de valoriser les produits locaux. La Région veut faire de cette marque un outil "unique en France", pour transformer les pratiques de consommation alimentaire. En somme, c'est une marque collective régionale alimentaire basée sur des valeurs d'authenticité, de provenance régionale, de qualité des produits et du respect de l'environnement.

La Région mise sur un cahier des charges précis

Les producteurs qui adhérent à la marque C du Centre ont deux ans pour respecter un cahier des charges et trois critères. Tout d'abord, la provenance régionale : chaque produit sera majoritairement fabriqué à partir de matières locales et sera transformé localement. Il en sera de même d'ailleurs pour les cartons ou les bouteilles utiles au conditionnement. Ensuite, la composition : elle devra être sans additifs de synthèse (additifs chimiques) et la marque certifiera la qualité du produit, c'est d'ailleurs un des points les plus distinctifs du projet selon la Région. Enfin, qui dit produit régional, dit moins de transports et donc forcément un impact environnemental réduit avec des circuits de proximité.

"Le lancement de cette marque a pour objectif de valoriser les productions régionales auprès du grand public et répondra aux attentes des consommateurs et citoyens désireux de s'approvisionner en produits locaux et de soutenir les producteurs de la Région" précise Dev'up, l'agence régionale du développement économique en région Centre-Val de Loire.

Valoriser les produits locaux, le savoir-faire et les filières locales

Pour faire évoluer les pratiques alimentaires, autant pour les consommateurs que pour les producteurs, la Région aidera les entreprises confirme Christelle de Crémiers, vice-Présidente de la Région, déléguée à l'alimentation, aux terroirs et au tourisme : "La marque accompagne notamment les changements de recette pour les transformateurs avec un cabinet de conseil pour quitter les additifs de synthèse et aller vers des recettes avec des ingrédients naturels".

Cette marque est forcément une aubaine pour les producteurs. "Auprès d'un consommateur on va pouvoir lui dire je travaille avec des céréales régionales, avec des produits français du carton et du verre de la Région, etc. et cette marque le certifiera. Ça certifie que le producteur a une démarche vertueuse, qu'il utilise des matières premières de la région Centre-Val de Loire et cela va permettre de nous valoriser nous producteurs et de valoriser nos produits, notre savoir-faire et nos filières" se réjouit Christelle Richard Alfaïa, gérante de la Brasserie de l'Aurore à Tauxigny-Saint-Bauld.

213 produits labellisés C du Centre (pour l'instant)

En 2014, le projet débute et 230 entreprises signent pour être adhérent à la marque C du Centre et la Région ambitionne d'au moins doubler ce chiffre en deux ans. On compte déjà 213 produits déjà référencés parmi lesquels des bières, des chips, du miel ou encore des lentilles.

Les entreprises qui ont déjà rejoint la marque C du Centre proposent des chips, de la bière, des lentilles ou encore du miel. En tout, 213 produits C du Centre disponibles dès janvier 2021 © Radio France - Adel Beloumri

Vous verrez apparaître les premiers produits estampillés de la marque C du Centre quand vous irez faire vos courses, sur les marchés ou dans les grandes surfaces, à partir de mi-janvier.