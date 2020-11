La région Centre Val de Loire sélectionnée pour accueillir des concours agricoles en mai 2021

Faute de Salon de l'Agriculture, dont l'édition 2021 prévue en février a été annulée en raison de l'épidémie de Covid 19, la région Centre Val de Loire organisera en mai prochain deux concours agricoles et plusieurs événements autour de l'évément.

On sait depuis le mois d'octobre dernier que le Salon de l'Agriculture n'aura pas lieu à Paris en 2021, en raison de l'épidémie de Covid 19. Mais le ministère de l'Agriculture a quand même souhaité organiser les concours généraux agricoles, qui habituellement ont lieu pendant le salon parisien.

Quatre régions ont donc été sélectionnées pour organiser ces concours, et la région Centre Val de Loire en fait partie. Elle accueillera ainsi le concours général des vins, et le concours général des fromages, les 13 et 14 mai 2021, au Centre des Congrès Vinci de Tours.

Plusieurs événements autour de l'agriculture en mai 2021

Mais la Chambre Régionale d'Agriculture, qui assurera l'organisation de ces deux concours, veut profiter de l'événement pour proposer des rendez-vous festifs aux habitants de la région Centre Val de Loire, autour de l'agriculture. "On ne va pas refaire le salon de l'Agriculture, avec ses 650 000 visiteurs, mais on veut en faire une fête, autour de la gastronomie, des produits locaux" explique Philippe Noyau, son président.

Dans le détail, Philippe Noyau souhaite que des événements soient organisées dans plusieurs villes de la région, Orléans, Blois, Châteauroux, Bourges : "on va le proposer aux collectivités locales, parce qu'il ne sera pas question évidemment d'accueillir tous les visiteurs à Tours en même temps. Sur ce genre d'événement, on peut facilement attirer très vite 50 000 personnes, la période ne s'y prête pas".