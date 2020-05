La région Ile-de-France va racheter la production de certains agriculteurs

Bien que très mobilisée pendant la crise du coronavirus, l'agriculture fait partie des secteurs les plus touchés par le confinement. Pour lui venir en aide, la région Île-de-France annonce ce jeudi plusieurs mesures destinées à relancer l'activité et éviter les faillites.

Programme alimentaire régional

Parmi ces mesures, un programme alimentaire régional. La région va racheter la production de certains agriculteurs pour ensuite redistribuer les produits aux Franciliens les plus démunis. "On va notamment racheter les invendus, les surplus, et les redistribuer via les associations habituelles comme les Banques alimentaires", explique Valérie Pécresse, la présidente de la région.

Développement des circuits courts

En parallèle, la région veut accompagner le développement des circuits courts, comme les drive, qui ont fait de nouveaux adeptes pendant le confinement. Pour cela, elle va débloquer 1 million d'euros pour aider à financer des projets. Le taux de financement d'un projet pourra atteindre les 70% (contre 30% actuellement).

Soutien aux horticulteurs et pépiniéristes

Les horticulteurs et les pépiniéristes sont eux aussi très touchés par la crise. "En Île-de-France, la perte de chiffre d'affaires est estimée à 12 millions d'euros. Une centaine d'exploitations sont concernées", rappelle le président de la chambre d'agriculture, Christophe Hillairet.

Outre le déblocage de fonds (1,5 millions d'euros) sous formes de subventions, la région va commander des arbres et des plantes auprès de producteurs. Un investissement équivalent à 1 million d'euro. "Cela permettre notamment d'embellir les lycées ou le nouveau siège de la région à Saint-Ouen", précise Valérie Pécresse.