La réglementation change pour les détenteurs d'armes en Dordogne

Finies les déclarations papier en préfecture. Dès maintenant, la réglementation change pour les détenteurs d'armes et un nouveau système d'information des armes (SIA) vient remplacer le fichier Agrippa. Tous les détenteurs d'armes devront se créer un compte personnel avant le 1er juillet 2023. Passé cette date, sans inscription, il ne sera plus possible d'acquérir ou de revendre une arme.

Traçabilité

"C'est quelque chose de beaucoup plus efficace, qui va permettre de recenser un maximum d'armes en circulation sur le territoire", indique le sous-préfet de Bergerac Jean-Charles Jobart. En Dordogne, 115.000 armes sont en circulation, et le département se classe au 3e rang national (après les deux départements de Corse) en nombre d'armes en circulation. Totalement informatisé, le SIA va permettre de suivre en temps réel, toute arme fabriquée ou qui entre sur le territoire national, et ce jusqu'à ce qu'elle quitte le pays ou soit détruite. Ce nouveau système promet également d'être plus efficace, puisqu'à l'achat chez un armurier, l'arme sera automatiquement inscrite sur le compte personnel de l'acquéreur.

Compte personnel en ligne

Pour le moment, le SIA est ouvert aux chasseurs. Il sera ensuite progressivement et selon un calendrier fixé par l'Etat, étendu aux clubs de tir, aux fédérations sportives, aux sociétés de sécurité et même aux collectionneurs. Pour cela, il faut que chaque personne qui détient une arme se crée un compte personnel en ligne. Les chasseurs peuvent donc le faire depuis le 8 février dernier. Pour cela ils ont besoin de leur permis de chasse, d'une pièce d'identité ainsi que d'un justificatif de domicile. Grâce à ce compte, ils auront accès à leur râtelier numérique.

Attention cependant : une date limite est à respecter pour créer son compte personnel. Passé le 1er juillet 2023, il ne sera plus possible d'acheter ou de revendre une arme.

Si ce nouveau système se veut plus efficace, plus sûr et plus simple, le vice-président de la fédération des chasseurs de Dordogne Yves Chétaneau estime qu'il ajoute "une contrainte supplémentaire". En Dordogne, 16.900 personnes ont validé leur permis de chasser et la moyenne d'âge des chasseurs est de 56 ans. Il craint que ce nouveau système puisse décourager certains chasseurs. "Tout le monde n'est pas équipé informatiquement, tout le monde n'a pas une adresse e-mail, tout le monde n'a pas un scanner, regrette-t-il. Je crains qu'il y ait encore beaucoup de personnes, notamment dans nos anciens, qui se refusent à faire ces démarches."

Pour les personnes concernées, il reste possible de demander de l'aide en préfecture ou en sous-préfecture, ou de demander à son armurier de le faire, moyennant rémunération. En Dordogne, la fédération départementale des chasseurs réfléchit à mettre en place des permanences pour aider à la création du compte personnel SIA.