La relance éco : à Plouzané, un éleveur laitier fait visiter sa ferme pour changer l'image de l’agriculture

Depuis début août et la fin de ses moissons, Julien Hindré, éleveur de vaches laitières et de porcs, organise des visites guidées de son exploitation à destination des touristes, des locaux et des curieux. Au programme de la balade : vers 16h, on rentre les vaches à l'intérieur, on rend visite aux veaux, on découvre les dessous d'une exploitation laitière et on peut même participer à la traite. Les petits ont d'ailleurs le droit à un trajet en tracteur en fin de journée.

Redorer l'image de l'agriculture

"Nous, les agriculteurs, ne sommes pas des fous. On ne fait pas n'importe quoi. On prend soin de nos animaux, on essaye de faire les choses proprement", explique Julien Hindré, "il ne faut pas croire à la lettre tout ce qui est dit". Cet agriculteur veut démystifier son métier et faire entrer le public au coeur même de son exploitation pour expliquer concrètement ce qui s'y fait. L'agriculteur qui s'occupe de 90 vaches veut également expliquer aux enfants "d'où vient leur nourriture. La plupart du temps, ils ne savent pas d'où viennent le lait ou le yaourt".

Des groupes limitées à 15 personnes

Il faut absolument réserver sa visite avant de venir car les questions sont plus facilement posées et la découverte plus agréable lorsque les groupes sont réduits. Ils ne dépassent pas les 15 participants. La visite est gratuite mais une urne a été déposée pour les dons à la fin de la visite. "Ce n'est pas le but premier mais les gens sont très généreux. Ça fait un petit plus à côté et tout le monde est content", explique Julien Hindré. Les visites n'ont pas vocation à durer mais l'agriculteur réfléchit à proposer d'autres activités dans l'année.

Visite de la ferme de Plouzané : 06 16 71 82 88 ou julienhindre@hotmail.fr