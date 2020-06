La relance éco : à Saulxures-sur-Moselotte, la naissance du fromage Le Confiné

Un fromage... né du confinement ! C'est l'histoire du Confiné, petit frère du munster, créé dans la ferme Au Petit Gravier de Laura et Lionel Vaxelaire, à Saulxures-sur-Moselotte. Ils élèvent 25 vaches de race vosgienne et transforment tout leur lait sur place.

Le confinement avait pourtant mal démarré mal pour eux : les ventes de fromages et de yaourts à la ferme ont chuté de 80%. Pour tenter de compenser le manque à gagner, le couple a pris le partie de la livraison à domicile des produits. Davantage de temps passé sur les routes, moins de temps auprès des fromages. Et c'est là qu'est arrivée la bonne idée.

Un nom qui coule de source

"On a voulu laisser un lot de munsters de côté pour voir comment ils travaillent tout seuls", explique Lionel Vaxelaire. "On savait qu'après, ce n'était plus du munster car l'AOC munster demande un lavage tous les deux jours. En fait, ça a été une belle surprise car il a pris l'ambiance de notre cave et avec la flore du lait naturellement présente, ça a fait un beau mélange."

Le nom ? "Il coulait de source !", sourit Laura Vaxelaire. "C'est un fromage qui a subi la même chose que nous. Il était isolé, un peu tout seul dans sa pièce. Et il s'en est très bien sorti !" Le Confiné présente une croûte entre gris et blanc, un cœur crayeux et il a déjà trouvé ses adeptes.

Quand on a vu que ça plaisait à nos clients habitués de la ferme, on en a remis tout de suite en route comme il faut un mois d'affinage. Heureusement car aujourd'hui, ils partent comme des petits pains ! - Lionel Vaxelaire

Le Confiné est vendu en version 300g ou 600g - Facebook Au Petit Gravier

"Au début, le confinement faisait peur. On ne savait pas où on allait", confie Lionel Vaxelaire. "Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'en sort bien. Le Confiné est bien lancé. En espérant que ça va durer !" La ferme "Au Petit Gravier" produisait une soixantaine de Confinés chaque semaine au début de l'aventure, elle est passée à 150 Confinés hebdomadaires, vendus 12€/kg.

