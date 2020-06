La relance éco : à Thenon, le confinement a dopé les ventes en direct de la ferme La Mouthe

Véronique, Jean et leur fils Mathieu lafaye élèvent quelque 350 bovins à Thenon. Les 160 mères et les 7 taureaux de race limousine du GAEC La Mouthe ont en effet des fils et des filles, dont une dizaine vendus chaque années pour des carrières de reproducteurs. Mais la plupart sont bien sûr destinés à la boucherie.

Des exportations bloquées par le coronavirus.

Quand l'épidémie du coronavirus est arrivée en Europe, le GAEC La Mouthe s'apprêtait à expédier vers l'Italie une quarantaine de "broutards" : des veaux de 7 mois déjà sevrés et destinés à l'engraissement. La famille Lafaye en exporte chaque année une centaine vers l'Italie, et c'est la première ressource de la ferme. "Le coronavirus nous a obligés à garder ces broutards sur notre ferme - explique Véronique Lafaye - nous les avons _nourris aux céréales pendant un moissupplémentaire_, avant de les expédier avec 50 kilos de plus, mais au même prix."

Des ventes directes en hausse de plus de 40%

La famille Lafaye vend sa viande en direct depuis plus de vingt ans - Véronique Lafaye

En revanche, le confinement a dopé les ventes directes du GAEC La Mouthe, pour ses colis de viande à la ferme mais aussi dans trois boutiques de producteurs, à Boulazac ("l'Agora des champs"), Thenon ("l'Epicerie paysanne") et Montignac ("Les Paysans de Lascaux"). La ferme fournit aussi deux épiceries de village à Sainte-Orse et Azerat, et sur l'ensemble, l'augmentation des ventes est de 42%. La ferme vend ainsi en direct la viande de 8 veaux et d'une trentaine de vaches chaque année.

Réécoutez Véronique Lafaye, éleveuse de bovins limousins à Thenon Copier

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15 tous les jours sur France bleu Périgord