La relance éco : Agrimax 2020, un salon bien élevé

Malgré la crise du coronavirus, la Moselle aura bien son traditionnel "mini salon de l'agriculture". Le salon Agrimax se tiendra du mardi 20 au jeudi 22 octobre à Metz Expo.

Un max de sécurité

"Les équipes ont planché durant le mois de mars pour sécuriser l'événement" assure son organisateur Christophe Dechoux. Ainsi, les allées seront élargies et un sens de circulation sera mis en place pour permettre aux visiteurs d'arpenter les 20.000 m2 d'exposition de la manière la plus espacée possible. "On est dans une édition qui s'annonce belle" promet Christophe Dechoux qui insiste sur le premier concours européen en race Limousine organisé à Metz, et sur le concours de tonte "quatre fois plus important que celui de l'année dernière."

Rendez-vous vital pour une partie de la filière

300 à 350 exposants devraient s'installer à Metz Expo, ainsi que 2.000 animaux, des centaines de machines agricoles en tout genres et les dernières innovations du secteur. Le rendez-vous est essentiel pour une filière qui a, elle aussi, subi de plein fouet la crise sanitaire et ses conséquences économiques. "Les salons contribuent à la vie économique du pays" souligne l'organisateur qui souligne que certains professionnels ne disposent que de ces vitrines pour commercialiser leurs produits.