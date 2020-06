"La relance éco" : au Teich le patron de l'Esturgeonnière défend le caviar "made in France"

Michel Berthommier révèle un chiffre que ne plaira sans doute pas aux gastronomes qui ont les moyens de manger du caviar au resto : 80 % de ces précieux oeufs de poissons servit sur les plus grandes tables françaises viennent en réalité de Chine.

"Ce n'est jamais marqué sur une carte" déplore Michel Berthommier. On vous dit d'où vient votre côte de boeuf et vos huîtres mais rien sur l'origine du caviar. Récemment on a entendu de nombreux chefs défendre les circuits-courts et les liens quasi fraternelles qu'ils entretiennent avec leurs producteurs de légumes ou de fromages, mais les oeufs d'esturgeon ? Non !

En Aquitaine nous sommes les premiers à avoir fait de la reproduction d'esturgeons. Notre qualité est reconnue et nous travaillons sur une IGP (Indication Géographique Protégée)

- Michel Berthommier

Ce chef d'entreprise (18 salariés) qui produit 4 tonnes de caviar par an pour le Japon et les Etats-Unis notamment, voudrait bien en vendre un peu plus en France. Alors chiche, les chefs, passez donc commande au Teich !