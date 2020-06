"La relance éco" : en Charente, des marchés cet été pour soutenir les producteurs locaux

Le premier marché des producteurs de pays, c'était hier soir à La Rochefoucauld. Une trentaine de producteurs se sont partagé l'esplanade Léon-Jarton, au pied du château. Pas de repas prévu sur place, pour cause de crise sanitaire, mais on pouvait bien sûr picorer de stand en stand, et acheter des bonnes choses pour la maison : fromages, miel, noix, confitures, vins, cognac, légumes et viandes. Xavier Chansard est traiteur à Nanteuil-en-Vallée, dans le Nord-Charente : depuis trois mois, il a perdu 50% de son chiffre d'affaires, car tous les marchés ont été annulés depuis la mi-mars.

Thierry Vady élève des poulets et des pintades depuis 20 ans à Charmant, dans le Sud-Charente © Radio France - Pierre MARSAT

Thierry Vady élève des poulets et des pintades depuis 20 ans à Charmant. Lui aussi a pris le confinement en pleine figure, et les marchés des producteurs de pays vont seulement lui permettre de limiter la casse. D'autres producteurs s'en sont mieux sortis : ils ont réussi à vendre pendant le confinement, grâce aux livraisons et à la vente directe. La chambre d'agriculture de la Charente a créé une plate forme : pensezlocal16.fr on peut précommander ses achats en ligne avant d'aller les retirer dans les marchés de producteurs.

Le marché de La Rochefoucauld mercredi soir © Radio France - Pierre Marsat