"La relance éco" : la Maison du Vin de Blaye a fait une belle saison cet été

La Maison du Vin de Blaye a rencontré un franc succès cette année, avec une augmentation de 20 % de fréquentation pour le mois de juin, et de 10% pour le mois de juillet, par rapport à l'année dernière. Les événements, tels que les dîners dans les châteaux, proposés par la Maison ont affiché complet. À tel point que de nouvelles dates ont du être ajoutées pour pouvoir accueillir tout le monde.

Et cela malgré l'absence de touristes étrangers, qui font pourtant habituellement partie de la clientèle tant attendue tous les étés par les commerçants blayais. Ce vide a finalement été comblé par les touristes français. "Les touristes étrangers viennent en bateau ou en avion, explique Emilie Paulhiac, responsable communication pour l’appellation Blaye-Côtes-de-Bordeaux. Ils achètent une ou deux bouteilles. Les Français en revanche viennent en voiture et connaissent mieux le vin, ils sont là pour faire le plein !".

Les événements proposés par la Maison du Vin ont affiché complet cette année. - Corinne Couette

Le coronavirus a même fait venir à Blaye des touristes français qui ne seraient jamais venus autrement, selon la Maison. "On le sait, les Français qui viennent pour la première fois à Bordeaux vont plutôt aller à Saint-Emilion pour découvrir le vignoble, avoue Emilie Paulhiac. Mais les gens qui ont déjà franchi cette première étape, ont eu envie cette année d'aller plus loin".

"Maintenant qu'ils ont expérimenté notre appellation, notre but, c'est de les fidéliser et leur donner envie de revenir !". Et l'arrière saison s'annonce belle pour la Maison du Vin. L'enseigne enregistre déjà des réservations pour le mois de septembre.