La relance éco : La Tourniquette, future épicerie coopérative à Mâlain

Après des mois de travaux, l'épicerie La Tourniquette ouvre ses portes le 26 septembre dans le village de Mâlain, en Côte-d'Or. C'est un projet porté par le collectif Mâlain et l'association Risomes. Implantés sur ce territoire par des activités de micro-maraîchage, micro-brasserie ou bien encore d'élevage de poules, ils ont à cœur de proposer un lieu solidaire qui permette de favoriser la coopération entre les artisans et producteurs. On y trouvera des produits locaux des producteurs de l'association, et des aliments en grande majorité bio.

"On va essayer de proposer des produits bio abordables tout en respectant le travail des producteurs. Ce sont eux qui fixent leur prix car nous souhaitons qu'ils aient une vie décente" explique Sophie Michel, une des meneuses du projet.

L'épicerie de 60 mètres carrés sera ouverte 4 à 5 jours par semaine, entre deux et trois heures par jour.

Ce sont les adhérents au projet eux-mêmes qui tiendront la boutique. L'épicerie vient de lancer sa campagne de souscriptions. Il lui faut un minimum de 50 bénévoles pour faire fonctionner ce commerce solidaire. Pour venir y faire ses courses, il faudra en revanche adhérer à l'association Risomes.

Durant le confinement, le collectif avait mis en place des paniers solidaires composés de leurs productions locales mais aussi de celles des producteurs partenaires.

