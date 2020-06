"La relance éco " : la vente repart doucement pour les sauniers de l'Île de Ré

Michèle Jean-Bart le dit elle-même, sa petite exploitation à Ars en Ré _"se porte très bien pour l'instant". "On n'a pas vraiment été touchés par le confinement, on a pu aller sur le marais comme d'habitude, travailler, au contraire même il a fait super beau."_Car bien sûr pas de problème de mesures barrières dans un marais salant : "on a même continué à prendre le café entre voisins de marais en apportant chacun son gobelet et en respectant les distances" plaisante Michèle Jean-Bart.

Un confinement traversé d'autant plus facilement que la coopérative des sauniers de l'île de Ré dont elle fait partie a assuré son rôle d'intermédiaire : "notre coopérative s'occupe de toute la partie conditionnement et commercialisation donc c'est vrai que c'est une partie sereine pour nous, ils ont bien travaillé, on a continué à toucher nos acomptes comme d'habitude donc on n'a pas de raison de s'inquiéter de cette partie là".

Des incertitudes pour les mois à venir

Si pour l'instant tout va bien pour Michèle Jean-Bart, ce n'est pas le cas de tous les producteurs, surtout les indépendants. "Le bilan du confinement est très contrasté : ceux qui étaient tournés vers les supermarchés ont pas mal vendu parce que les gens se sont mis à faire plus de pâtes donc il fallait plus de sel pour saler les pâtes mais ceux qui font plutôt du local et de la vente directe ont été beaucoup plus touchés. Certains vont perdre 50% de leur chiffre d'affaire ", explique Louis Merlin, le président de l'association des producteurs de sel de l’Île de Ré. Les plus grosses structures, avec des employés sont aussi les plus touchées.

Plus que sur l'arrêt dû au confinement, l'interrogation porte maintenant sur les mois à venir. " Le problème maintenant c'est les perspectives, comment va être la saison, personne ne peut le dire, même en faisant des études, il faut que le tourisme reprennent plus fort. Il est possible qu'à la fin de la saison, certains aient besoin d'un coup de pouce de l'Etat pour passer l'hiver. "

Surtout que la production de sel dépend énormément de la météo. C'est même ce qui inquiète le plus Michèle Jean-Bart : "Il a beaucoup plu ces derniers jours, il a fait vraiment très moche et ça , ça nous empêche de travailler."

Sans soleil, pas de sel, pas de touristes non plus. Les sauniers attendent donc avec impatience le retour des beaux jours