Les ostréiculteurs de l'Étang de Thau se relèvent du confinement et comptent sur la saison touristique

Un mois et demi après la réouverture des restaurants, les ventes sont reparties pour la plupart des producteurs d'huîtres de l'Etang de Thau. Reste un problème de surstock de gros calibres, plus difficiles à écouler, et la crainte d'une crise économique qui ferait à nouveau chuter la consommation.