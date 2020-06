La relance éco - Une année exceptionnelle en vue pour les apiculteurs de Drôme et d'Ardèche

L'année dernière, les apiculteurs du syndicat de l'Abeille ardéchoise et drômoise ont vécu une année catastrophique. Cette année, la récolte s'annonce plus prometteuse. Les conditions météorologiques ont été très bonnes. L'hiver a été doux et le printemps aussi. Les fleurs ont pu se développer et les petites colonies d'abeilles se remettent de la saison précédente. "L'année dernière, nous avions beaucoup de gelées et les fleurs n'avaient produit aucun pollen. Cette année, la douceur de l'hiver et du printemps créé une forte différence", explique Frédéric Bourgeaud, le président du syndicat L'abeille ardéchoise et drômoise.

La saison démarre plus tardivement en Drôme et en Ardèche, avec un pic de production l'été pour le miel de lavande. Tous les indicateurs sont au vert pour l'instant, ce qui réjouit les apiculteurs.

Frédéric Bourgeaud est invité ce lundi matin de France Bleu Drôme Ardèche à 7 heures 16.