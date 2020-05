La relance éco : de grosses pertes pour les vignerons en Alsace

Au plus fort de l'épidémie de coronavirus, les vignerons alsaciens ont subi des pertes de chiffre d'affaire avoisinant les 70%. Ce sont les premiers chiffres avancés par Jérôme Bauer, le président de l'association des viticulteurs d'Alsace. Depuis le 11 mai, les caves ont rouvert leurs portes.

L'épidémie de coronavirus n'a pas été sans conséquence sur le vignoble alsacien. Avec les mesures de confinement, les caves et caveaux de dégustation ont du fermer leurs portes. Par la même occasion, les exportations ont été fortement ralenties. Les restaurateurs ont aussi fermé leurs portes, ce qui n'a pas été sans conséquences sur les ventes de vin qui ont fortement baissé en Alsace.

Plusieurs années pour se remettre de la crise

"Aujourd'hui, on constate un chiffre moyen de baisse de chiffre d'affaire de 60 à 70%. en Alsace Les exportations sont quasiment à l'arrêt, sauf dans les pays scandinaves. Tout est au point mort , sauf quelques commandes toutes petites," analyse Jérôme Bauer, le président de l'Association des Viticulteurs d'Alsace. Il faudra plusieurs mois, voir plusieurs années pour se remettre de la crise, malgré les aides promises par le gouvernement.

Depuis le 11 mai, le premier jour du déconfinement, les caves de dégustation ont rouvert leurs portes sur la route des vins d'Alsace. Les viticulteurs ont mis à disposition du public du gel hydroalcoolique et des masques, il a aussi 4 mètres carrés entre chaque visiteur et un nombre limité de personne. La dégustation est possible en toute sécurité, avec des mesures barrière . La reprise est toutefois timide, ce qui plonge la profession dans l'incertitude.

"Est-ce que la saison touristique aura lieu ou pas ? Est-ce que les restaurants vont pouvoir rouvrir leurs portes en juin ? Est-ce que les clients vont de nouveau aller au restaurant et consommer du vin ? Autant de questions qui se posent, sans qu'on ait de réponses," s'interroge Jérôme Bauer.

Des vignerons bio font de la livraison à domicile

Pour booster une activité en berne, certains vignerons installés en bio, se sont organisés pour faire de la vente à domicile ou du drive . Ils sont une trentaine à proposer cette activité, pour soutenir la filière.

Martine Becker, du domaine Jean Becker a Zellenberg, a participé à l'opération. "Les commandes sont venues de Strasbourg, ou encore Logelheim. Il y a des clients qui ont commandé six bouteilles, voir dix-huit. Ce système fonctionne très bien."

Malgré cette vente à domicile, domaine Jean Becker a subi beaucoup de pertes (70.000 euros environ) et devrait mettre plusieurs années à se remettre de cette crise du coronavirus.

Une campagne pour inciter à consommer les vins d'Alsace

Pour soutenir la filière en difficulté, le CIVA, le Conseil Interprofessionnel des Vins d'Alsace a lancé une campagne d'affichage pour inciter les consommateurs à déguster de nouveau des vins alsaciens . Une campagne qui fait beaucoup de bien aux viticulteurs alsaciens, en pleine tournante en ce moment.

