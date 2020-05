La relance éco : une campagne de communication digitale pour les Vignerons Indépendants de Champagne

Ils sont 393 exactement. 393 vignerons qui adhèrent à la Fédération Régionale des Vignerons Indépendants de Champagne installée à Epernay. Ils représentent 7,5% du vignoble champenois et produisent 15 millions de bouteilles par an. Des vignerons qui veulent tourner le dos à ces longues semaines de confinement qui ont vu un repli des ventes. Les salons de viticulteurs ont été annulés, les visites de caves et achats à la propriété aussi. Les Vignerons Indépendants voulaient une campagne de communication efficace et pas trop chère, ils ont donc décidé d'utiliser les réseaux sociaux. Facebook, Instagram et Linkedin. Deux visuels ont déjà été dévoilés, le troisième le sera le 2 juin pour mettre l'accent sur l'engagement et le terroir.

Une campagne digitale pour les vignerons indépendants Copier

Campagne de promotion des vignerons indépendants - Vignerons Indépendants

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15 sur France Bleu Champagne-Ardenne

France Bleu Champagne-Ardenne est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h15, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?