"La relance éco" : une ferme de Livré-la-Touche lance ses yaourts bio 100% mayennais

L'épidémie de la Covid-19 a fait prendre conscience à davantage de Français de la nécessité de consommer responsable. Et de solliciter encore plus les circuits courts. Dans le Sud-Mayenne, à partir de ce mercredi 10 juin, les consommateurs trouveront dans les rayons des grandes et moyennes surfaces, ainsi que dans certaines épiceries, des yaourts bios 100% mayennais.

Ces produits sont donc fabriqués par la famille Colas, dans sa ferme de Livré-la-Touche. Les essais de fabrication de ces desserts ont eu lieu la semaine dernière et se sont avérés concluants. Cela fait plus d'un an, bien avant la crise sanitaire, que chez les Colas on souhaitait se lancer dans les yaourts locaux. Une façon pour ses membres de se diversifier. "On créé de la valeur ajoutée sur notre ferme" explique Léo Colas, le fils. "Nous prenons notre destin en main, sans attendre que les autres le fassent pour nous (...) c'est une chance pour nous de démarrer après le déconfinement car les consommateurs demandennt plus de produits locaux" ajoute le fils de la famille Colas.

C'est Léo qui travaillera sur la production des yaourts locaux, commercialisés sous la marque "Les P'tits Fermiers". Ses parents ont d'ailleurs embauché une salariée supplémentaire pour l'épauler. Leur ferme du Sud-Mayenne intègre le réseau national "Invitation à la ferme" qui regroupe des dizaines d'exploitations en bio. Aux rayons des saveurs, nos papilles ne seront pas en reste avec onze références : citron, vanille bourbon, myrtille, fraise, framboise, abricot, chocolat de Saint-Domingue. La ferme de la famille Colas, produira 75.000 litres de lait par an pour ses yaourts.

En Mayenne, la ferme du Mariage à Voutré propose déjà des yaourts 100% mayennais, commercialisés là aussi sous la marque "Les P'tits Fermiers".