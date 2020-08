La pépinière Naudet, dont le siège est située à Leuglay, dans le nord de la Côte-d'Or, s'agrandit. Elle vient d’emménager 50 hectares en y plantant des arbres. Le but, donner envie aux agriculteurs de protéger leurs cultures.

Sur une cinquantaine d'hectares, situés entre Leuglay et Voulaines-les-Templiers, la pépinière Naudet a planté des arbres et des haies. L'objectif de la société ? Créer une véritable vitrine afin de montrer aux clients, majoritairement des agriculteurs, les possibilités en terme d'agro-foresterie. Des installations de ce type permettent en effet de restaurer les cultures et de permettre un micro-climat favorable sur les parcelles.

Plantation d'alignements d'arbres et de bandes fleuries au milieu de grandes cultures réalisée à Leuglay par la pépinière Naudet - Naudet

Car la demande augmente de la part des agriculteurs qui souhaitent planter des arbres dans leur parcelles. "C'est une solution pour des terrains épuisés avec le réchauffement climatique, une pluviométrie en berne avec des années de sécheresse et de canicule qui se succèdent..." explique le gérant de la société Fréderic Naudet.

Pour réaliser ce projet l'entreprise a investi 220 000 euros avec l'aide de la région Bourgogne Franche-Comté et du département Côte-d'Or.

Une ingénieure a été employée. L'entreprises espère générer de nouveaux emplois avec le développement de l'activité. Elle emploie aujourd'hui une soixantaine de salariés dans le département et 220 sur l'ensemble de la France.

La relance éco : la pépinière Naudet étend son activité auprès des agriculteurs pour reboiser leurs parcelles Copier

France Bleu Bourgogne est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h15, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?