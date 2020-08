La relance éco : une récolte 2020 très prometteuse pour l'oignon doux des Cévennes AOP

Gaëtan Reilhan est le tout nouveau président de la coopérative Origine Cévennes située à Saint-André-de-de Majencoules (Gard). Une coopérative qui regroupe aujourd’hui une centaine d’adhérents et regroupe 90 % des producteurs d’oignons doux des Cévennes. La récolte est quasiment terminée. La commercialisation démarre ce lundi. "Les premiers camions vont partir de la coopérative ce lundi, le temps que tout soit mis en place, les oignons doux seront dans les magasins du sud de la France dès le milieu de la semaine" _explique Gaëtan Reilhan installé à Mandagout._Contrairement aux vendanges qui ont démarré très en avance dans le Gard cette année, la récolte se fait à la date prévue. "On a planté en avance, on a repiqué les parcelles un peu plus tôt mais finalement avec les intempéries qu'on a eu au mois de juin, la récolte se fait normalement à son terme. A cause des grosses pluies, la culture a été plus longue, du coup ça a rattrapé le calibre. On a une récolte qui est très jolie."

Une récolte plus importante cette année

Cette année, les producteurs tablent sur une récolte de 2500 tonnes. C'est un peu plus que les années précédentes. (2200 tonnes en 2019, 2100 tonnes en 2018). "On a deux ou trois nouveaux clients mais on reste sur nos clients traditionnels. On est plutôt sur un marché qui est stable, local. On est pas mal présent en GMS (Grandes et Moyennes Surfaces). On a ce qu'il faut pour écouler notre marchandise." L'oignon doux des Cévennes séduit les consommateurs. Il attire aussi de nouveaux producteurs même si sa culture reste compliquée. "Le climat ne nous aide pas. On n'a pas non plus beaucoup de potentiel de terrasses supplémentaires mais cette année on a 4 nouveaux adhérents. 4 nouveaux jeunes. C'est la première fois depuis longtemps. Etant jeune, je pousse aussi les jeunes à franchir le pas, à venir voir et essayer de découvrir la culture pour voir s'ils peuvent faire pareil sur leur terrain ou à côté de chez eux. C'est compliqué de maintenir et de remonter les traversiers mais aujourd'hui la récompense est là. On a un produit qui permet de maintenir une activité dans les Cévennes. C'est plutôt positif et on fera tout pour maintenir cette activité là."