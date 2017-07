La répartition de la PAC mis en cause par la Confédération Paysanne

La confédération paysanne de l'Ardèche s'inquiète de la nouvelle répartition des aides de la PAC, la politique agricole commune en France. Elle serait selon le syndicat défavorable aux agriculteurs bio et/ou en zone de montagne.

La PAC, c'est environ neuf milliards d'euros par an pour la France. Une somme divisée en deux, on dit deux piliers. Le pilier 1, (environ sept milliards) ce sont les aides liées à la surface exploitée et à la production. Le pilier 2 (environ deux milliards) ce sont des aides thématiques par exemple pour la reconversion des exploitations en bio ou encore l'aide aux agriculteurs en zone de montagne.

Une répartition contestable selon le syndicat

Depuis longtemps, la Confédération Paysanne demande à ce que le pilier 1 soit réduit au profit du pilier 2. Pour 2018, le gouvernement est en train de freiner ce basculement des aides de la PAC. Exemple: l'aide aux agriculteurs bio. Il y a une aide pour la reconversion des exploitations et une aide au maintien de l'exploitation bio. La deuxième partie, l'aide au maintien serait donc supprimée dans la nouvelle répartition. Idem pour les aides à l'agriculture de montagne, elles seraient également rabotées.