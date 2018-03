Confronter les produits et partager les expériences. C'est tout l'intérêt des rencontres "Mare di Agrumi" organisées ce lundi 12 mars à San Giulianu. Un programme de coopération entre agrumiculteurs corses et italiens vient d'être lancé.

Corse, France

Les producteurs de clémentines italiens devraient-ils s'inspirer de leurs homologues corses pour mieux se structurer et se développer ? C'est en tout cas l'objectif d'un ambitieux programme de collaboration entre agrumiculteurs des deux territoires. Celui-ci vient d'être porté sur les fonts baptismaux, ce lundi 12 mars, à la Corsic'Agropole de San Giulianu. Dans le cadre d'un projet Interreg Marittimo France-Italie, une trentaine de professionnels ont pris part à ce tout nouveau partenariat.

Depuis les premiers arbres plantés en 1925 à Figarettu, en Plaine orientale, la clémentine corse n'a cessé de surfer sur la vague du succès commercial. Aujourd'hui, la filière est l'une des plus structurées, notamment grâce à l'obtention de son IGP (Indication géographique protégée). Environ 30.000 tonnes de clémentines sont vendues chaque année. Les producteurs italiens sont ainsi venus récolter de précieuses informations. "Pour nous, c'est un excellent exemple d'organisation, souligne Sergio Signanini, un agrumiculteur toscan. La méthode corse nous intéresse et nous pourrions l'appliquer en Toscane, d'autant plus que notre agriculture ressemble énormément à la vôtre."

Sergio Signanini, agrumiculteur venu de Toscane Copier

Les producteurs corses maîtrisent désormais la commercialisation de leurs produits. En revanche, ils doivent encore progresser en terme de valorisation. Les écarts de tri entre les fruits propres à la consommation et ceux qu'il faut jeter restent trop importants. "C'est quelque chose de très difficile, relève Pierre-Paul Monteil, producteur d'agrumes installé à Lucciana et responsable des ventes du GIE Comptoir Corsica. Il nous faudrait investir dans du matériel de pointe, mais cela est très lourd à amortir. Nous pouvons néanmoins faire des essais avec des transformateurs du continent, car nous avons signé de nombreuses conventions."

Pierre-Paul Monteil, producteur d'agrumes à Lucciana Copier

Rien que pour la clémentine, les écarts de tri se traduisent chaque année par près de 4.000 tonnes de fruits jetés à la poubelle.