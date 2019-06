La Riche : un maraîcher s'installe aux Iles Noires

La Riche, France

Le projet d'aménagement des Iles noires à la Riche entre dans une phase concrète. Les 60 hectares du site, situé en bord de Loire, sur lequel se trouvait des baraquements de fortune a été en partie nettoyé. Les îles noires sont appelées à devenir un poumon vert de l'agglomération Tourangelle avec une dominante loisirs composée de jardins familiaux, activités de détente, parcours de balades, espace de découverte de l'environnement...

C'était une vraie déchetterie à ciel ouvert

Dans ce contexte, un premier potager, intitulé "Potager de Loire", a été inauguré ce dimanche. La parcelle sera exploitée par Yolain Gauthier. Avant de s'installer et de planter ses serres, le maraîcher a dû se retrousser les manches. Il a fallu évacuer plusieurs centaines de tonnes de déchets et de gravats durant l'hiver 2017-2018. Il a fallu ensuite travailler les sols. On trouvait beaucoup de déchets dans cette grande Bambouseraie. Il a fallu ensuite nourrir le sol. En tout j'ai 13.000 m2 de terrains.

"Le Potager de Loire" compte 6 grandes parcelles, 3 serres et 1 pépinière avec des projets de ruche et d'élevage de petits animaux. Le but c'est de vendre des fruits et légumes biologiques en circuit court dès la fin de l'année. Plus globalement, la Métropole de Tours soutien l'installation de maraîchers sur le territoire via un établissement public foncier afin de favoriser les produits locaux dans les cantines et de promouvoir les circuits courts. L'objectif est d'atteindre 15% d'autosuffisance alimentaire d'ici 2025.

Pour le maire de la Riche, Wilfried Schwartz, les habitants vont pouvoir se réapproprier cet espace nature, et tout cela à quelques centaines de mètres du parking-relais Tram.