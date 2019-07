La riposte des pêcheurs professionnels après l'interdiction de la pêche au saumon dans le port de Bayonne

La pêche au saumon interdite dans l'Estuaire de l'Adour. Une victoire pour les associations de pêcheurs à la ligne et de défense de l'environnement qui dénoncent "un pillage des ressources" . "Surpris" se disent les pêcheurs professionnels qui veulent "rétablir la vérité".

Pays Basque, France

Depuis le 25 juin 2019 et la décision du tribunal administratif de Pau, la pêche au filet dérivant est interdite dans l'estuaire de l'Adour. L'Etat a 6 mois pour faire respecter cette décision. Une victoire pour les associations de pêcheurs à la ligne et de défense de l'environnement, selon eux la pêche au saumon aux filets dérivants empêcherait les saumons de remonter vers les gaves béarnais.

Les pêcheurs professionnels ne l'entendent pas de cette oreille et se disent "surpris".... "nous respectons les règles" "le saumon n'est pas en voie de disparition, le saumon se porte bien. Il y a des remontées et une gestion saine de ces populations" affirme Serge Larzabal le président du comité interdépartemental des pêches des Pyrénées Atlantiques et des Landes.

"Il faut rétablir la vérité" (...) "chiffres à l'appui" clame pour sa part Olivier Azarete, le représentant des marins pêcheurs de l'Adour et vice président du comité interdépartemental des pêches des Pyrénées Atlantiques et des Landes.

De gauche à droite : Nicolas Susperregui, chargé de mission ; Serge Larzabal Président du Comité interdépartemental des pêches 64/40 et son vice président et représentant des marins pêcheurs de l'Adour Olivier Azarete © Radio France - Muriel Vitel

Ils sont 17 pêcheurs professionnels à détenir une licence spécifique qui leur permettait jusqu'à présent, de pêcher dans le port de Bayonne le saumon au filet. La pêche au saumon c'est à partir du deuxième week-end de mars et jusqu'au 31 juillet.

Les pêcheurs professionnels ont pris acte de la décision du Tribunal administratif de Pau. Ils attendent maintenant d'avoir un rendez-vous en préfecture. Ils souhaitent prendre connaissance des moyens pour obtenir des autorisations qui leurs permettraient de continuer de pêcher le saumon, en attendant ces derniers continuent de pêcher jusqu'à la fin de ce mois de juillet... qui marque la fin de la saison de la pêche au saumon.