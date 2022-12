La Rochelle : la Saint-Jacques, une coquille nommée désir

La saison très encadrée de la pêche à la coquille Saint-Jacques se joue sur un mois. Autant dire que chaque sortie compte pour la petite cinquantaine de marins professionnels détenteurs d'une licence les autorisant à les pêcher dans les Pertuis d'Antioche et Breton. La campagne s’est ouverte le 28 novembre et s'achèvera donc le 28 décembre.

Et la saison n'a pas forcément bien démarré. Des conditions météorologiques difficiles, mais ça n'explique pas tout. Le constat est là : peu de quantité ramenée au port. C'est une mauvaise surprise, d'autant que l’an dernier la pêche à la Saint-Jacques a été tronquée par la présence trop élevée de toxine ASP dans les coquillages. Cette année, les noix sont donc assez peu nombreuses mais elles sont plutôt belles.

Romuald Coutanceau , figue incontournable du port de pêche de La Rochelle, nous a donné rendez-vous ce mardi en début d'après-midi à l'arrivée de la "Reine de la Mer", son petit chalutier de retour du Pertuis Breton . Les habitués sont là, fidèles au rendez-vous.

La pêche du jour a été correcte pour Romuald et ses matelots © Radio France - Eric Le Bihan

La Reine de la Mer rentre au port

A peine accosté, Romuald stationne son utilitaire à l'arrière du bateau pour décharger la pêche du jour. C'était comment ce matin ? "C'est moyen, après il ne faisait pas chaud, ça fera la journée pour le temps de travail - deux heures - ce n'est pas trop mal. Entre et 350 et 450 kilos, c'est un peu mieux que ce qu'on pensait quand même."

Il y a eu des journées beaucoup moins bonnes notamment au début de la campagne. Romuald Coutanceau travaille deux heures par jour, deux jours par semaine, dans le Pertuis Breton contre cinq heures dans le Pertuis d'Antioche. Pas de grosse quantité onc, mais la qualité est au rendez-vous. "C'est bien, c'est coraillé, c'est gros de calibre, c'est pas mal. A la criée, ça va partir entre 4 et 6 euros, je pense".

Mais pas le temps de s'attarder sur le quai de déchargement, Romuald remonte dans son utilitaire rempli de caisses de coquilles, les acheteurs l'attendent devant la cabane colorée du pêcheur rochelais. "Ca fait plus de 30 ans que je fais ça, ce sont des clients fidèles. Ce ne sont que des particuliers, pas de restaurateurs". Le petit manège est bien réglé devant le cabanon, les clients attendent leur tour, toutes les réservations ont été notées sur le petit carnet de Romuald. "J'en ai acheté 65 kilos. Pour la famille, les amis. Les coquilles à la sortie du bateau, c'est ce qu'il y a de meilleur", confirme un habitué des lieux.

Après les Saint-Jacques, les civelles

Cette sortie a permis de sauver la journée, d'honorer toutes les commandes et de faire un peu de trésorerie. Il faut payer les trois membres d'équipage, sans compter le carburant très cher en ce moment. "On est presque à un euro le litre de gasoil, avant on le payait 30 centimes." Ce mois de pêche à la coquille est une période importante mais moins cruciale que par le passé. "Avant, on faisait au moins un quart de l'année avec ça, maintenant ça représente 1/8e de l'activité à l'année".

La petite caisse de Romuald Coutanceau se remplit de billets et les nouvelles réservations fusent. Ca sent le rush de Noël. Après le 28 décembre, il faudra passer à autre chose. "Après la Saint-Jacques, on va attaquer la civelle [l'alevin de l'anguille] pendant deux mois, et on reviendra pour le poisson fin février, début mars."

