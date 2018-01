Le défilé de la Saint-Vincent à Dommartin-lès-Toul dimanche 21 janvier marque le lancement des festivités autour des 20 ans de l'AOC Côtes de Toul. Une Appellation d'Origine Contrôlée décrochée en 1998 et qui fédère de vibrants défenseurs. "Le vin de Toul a, depuis quelques années, fait des progrès énormes. Il est digne d'un Bordeaux ! " s'enflamme Claude-Louis Contoux, Maître de Cérémonie de la Docte, Insigne et Gourmande Confrérie des Taste-Andouilles et Gandoyaux du Val d'Ajol. Le Grand Maître de la Confrérie des Compagnons de la Capucine, André Demoisson, lui emboîte le pas : "Maintenant, on boit moins mais on boit bon !"

Emblème de la confrérie, la Capucine est une bouteille en bois cerclée de cuivre, utilisée par le vigneron pour sa boisson lors des labeurs d'été © Radio France - Isabelle Baudriller

Il aura fallu attendre dix ans avant de décrocher cette précieuse appellation, rappelle Michel Laroppe, vigneron à Bruley, l'un des pères de l'AOC. "A la première visite de l'Institut de l'appellation d'origine, en 1988, ç'a été clair et net : il fallait améliorer le produit, développer les ventes, renouveler le potentiel des vignerons, intéresser les jeunes à venir s'installer dans le vignoble et ç'a été réalisé assez rapidement. On a réussi à planter 25 ha supplémentaires notamment en Pinot noir et en Auxerrois pour améliorer la qualité".

Le jour où le décret a été signé, ç'a été une grande joie pour nous tous" - Michel Laroppe

Vingt ans après, où en sont les Côtes de Toul ? 110 ha, 20 producteurs, 600 000 bouteilles en moyenne produites chaque année. "On a atteint l'âge de maturité", se félicite Stéphane Vosgien, viticulteur à Blénod-lès-Toul et président de l'Organisme de défense et de gestion (ODG) de l'AOC. "Nos vins sont de plus en plus reconnus bien au-delà de nos frontières lorraines. Ce sont des vins de niche, relativement rares et qui font malgré tout parler d'eux".

Les Côtes de Toul se vendent en France mais aussi en Europe, aux Etats-Unis et au Japon" - Stéphane Vosgien

Entre 2 et 5 ha de vignes sont plantés chaque année dans la zone d'appellation Côte de Toul qui s'étend sur 600 ha.