La saison des asperges est lancée dans le Gard

Bruno Saurin est agriculteur à Sauzet (Gard) entre Nîmes et Alès. "Je produis des asperges depuis plus que 40 ans" lance-t-il. Elles poussent dans des terres sablonneuses près du Gardon. Près de 10 hectares. Cette année, il a débuté sa récolte le 27 février. "On est dans les temps. Elles ne sont ni précoces, ni en retard" reconnaît-il.

Actuellement, Bruno Saurin ramasse à la main des asperges blanches. "Entre 250 et 300 kilos par jour. Mais cela va monter en puissance" précise-t-il. La qualité est au rendez-vous, mais le calibre est plus petit que l'année dernière. "C'est sans doute dû à la sècheresse de l'été dernier. Et je crains qu'il manque du tonnage en fin de saison" affirme-t-il.

Asperges blanches © Radio France - GJ

Des asperges vendues au marché d'intérêt national de Châteaurenard

Une fois ramassées, les asperges sont conditionnées dans son atelier. "On les lave, puis on les coupe. Elles doivent faire 24 centimètres de long" précise-t-il. Le produit est ensuite vendu au marché d'intérêt national de Châteaurenard près d'Avignon.

"En ce moment, on les vend entre 10 et 11 euros le kilo. On en profite. Mais cela ne va pas durer. L'idéal, c'est de les vendre en 5 et 6 euros le kilo. En dessous, on perd de l'argent" affirme Bruno Saurin. Sur place, il s'appuie sur une dizaine de clients qui lui sont fidèles depuis une vingtaine d'années. "Mes asperges filent au Mans, à Saint-Tropez ou encore en Haute-Savoie" conclut-il. Elles sont alors revendues dans des commerces deux ou trois plus cher.