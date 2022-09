La saison des cèpes commence au Pays Basque

Chaleur et pluie font le bonheur des cèpes et donc des cueilleurs. "Là c'est l'adrénaline qui monte. Je suis un passionné", lance le président de l'association mycologique Papunak basée à Saint-Jean-Pied-de-Port. Les premiers champignons de ce mois de septembre sont sortis. "J'en suis sûre parce que j'en ai trouvé quelques uns hier", affirme-t-il. "Ils étaient tous d'égale taille. Des petits mais très très jolis. Leur tête est bien formée. C'est tout frais. On voit que la terre vient d'être soulevée."

Le cocktail presque idéal

Cette année, tout n'est pas encore joué mais la saison des cèpes s'annonce bonne. La sécheresse a fait craindre le contraire mais conjuguée aux pluies de ces derniers jours, la configuration devient idéale. "Une terre bien chaude, et une bonne pluie qui pénètre les sols les a fait sortir", explique Kosé Larre. Il faut toutefois qu'il continue à pleuvoir régulièrement pour que cette tendance se confirme. "Ce n'est que le début. Ne nous excitons pas", conclue le président avant d'ajouter que pour faire vivre son association, il est toujours à la recherche, non pas de cèpes, mais de bénévoles.