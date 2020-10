La saison des châtaignes est ouverte en Lozère

La France produit environ 10.000 à 12.000 tonnes de châtaignes par an. Dans les Cévennes, 1.000 tonnes sont produites chaque année, entre Lozère, Hérault et Gard.

Depuis quelques jours Camille Fages aidée par deux saisonniers récolte les châtaignes : _"o_n a démarré début octobre et la récolte va durer au moins un mois". Camille Fages est une jeune productrice de châtaignes. Elle a démarré l'activité de "Saveur du Castanet" en 2015. Cette année elle démarre sa sixième récolte de châtaignes.

L’année dernière a été très bonne avec 6 tonnes récolté. Cette année s’annonce aussi très bonne, les conditions météo ont été favorables

Camille a repris les terrains familiaux et a choisi de devenir agricultrice. L'exploitation est majoritairement castanéïcole (châtaignes fraiches, confitures, marrons au naturel, châtaignons, farine…), avec quelques produits à base de fruits rouges ou de figues.

Une fois ramassées, les plus belles châtaignes sont vendues en vrac, les autres seront transformées en confiture et le reste, vendu en bocaux dans des magasins bio et sur les marchés.

